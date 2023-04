“Ruben é um adereço de Cristina”, afirma Teresa Guilherme

Comentadora do programa ‘Noite das Estrelas’, da CMTV, abordou as viagens da ‘patroa’ da TVI e a relação com o apresentador e amigo.

No programa ‘Noite das Estrelas’, da, emitido esta quinta-feira, um dos temas abordados foi as férias de Cristina Ferreira no Brasil. Sobre o assunto, Teresa Guilherme referiu: "Ela está a viajar a toda a hora. Ultimamente é a toda a hora." Já Adriano Silva Martins pegou na deixa e acrescentou: "Não há pessoa em Portugal que tenha mais férias que a Cristina Ferreira". Já Rui Oliveira continuou num tom divertido: "Parece-me que há ali muitos terreiros naquela região, com pais santo e mães santo, não vá ela ter de fazer um pedido". Cristina Ferreira acabou depois por reagir nas redes sociais ao tema.Para além disso, os protagonistas do programa dafalaram ainda da relação de Cristina Ferreira com Ruben Rua. Sobre a amizade que os une, Teresa Guilherme referiu, em tom de brincadeira, que o apresentador do ‘Em Família’, da TVI, não passa de um "adereço" da diretora do canal.Outro dos temas marcantes foi o "badalo" de Quintino Aires, que antes admitiu ter feito cinco plásticas, uma delas ao pénis.