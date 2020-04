Rúben Rua admite falta de sexo na quarentena

Rúben Rua queixa-se de falta de sexo na quarentena

Rúben Rua protagonizou um momento que captou as atenções ao revelar que sente falta de sexo no período difícil de confinamento que estamos a viver devido ao surto de coronavírus., questionou Kiko, um 'youtuber' português, durante um direto com o manequim transmitido através das redes sociais., respondeu o modelo prontamente., brincou o próprio.O rosto do programa 'Like Me', que foi exibido na TVI, não hesitou em realçar que apesar de várias coisas de que sente saudades, realçando atividades como cortar o cabelo, treinar no ginásio, sair à noite, estar numa esplanada com amigos ou a jantar fora e dançar, sexo é mesmo aquilo que, para ele, mais 'pesa na balança', aquilo de queOs fãs que assistiam à emissão não ficaram indiferentes à revelação do galã português, que coleciona elogios por parte do público feminino pela excelente forma física.Recorde-se que Rúben RuaA jovem vive no Canadá.