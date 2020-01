Ruben Rua com novo programa para justificar exclusividade

Afastado dos grandes desfiles de moda, Ruben Rua tem-se dedicado à apresentação de programas de televisão.Depois de ter integrado vários projetos na TVI, a estação deu-lhe uma prova de confiança no trabalho desenvolvido e, no ano passado, antes de começar a apresentar ‘Like Me’, Ruben passou a ter um contrato de exclusividade - ganha 5 mil euros por mês.Mas, com o fracasso do reality show nas audiências, o apresentador deixou de aparecer de forma regular no pequeno ecrã (só ‘Juntos em Festa’ e ‘Somos Portugal’ contaram com a sua colaboração em alguns fins de semana e ‘First Dates’ já tinha sido gravado).Agora, para justificar o ordenado que aufere, a TVI está a preparar um novo programa para Ruben Rua, que se estreia a solo, ainda no 1.º trimestre do ano. Trata-se do magazine, que irá mostrar os bastidores do canal de Queluz de Baixo. O novo programa vai suceder a ‘Selfie’, que é apresentado por Pimpinha Jardim, Alice Alves e Tatiana Figueiredo, entre outros.Durante uma sessão de resposta a fãs no Facebook, o ex-modelo confirmou que vai regressar em breve à televisão, mas nunca referiu em que projeto., disse.O percurso de Ruben Rua na TVI começou em 2016 - era um dos ‘meninos’ de Cristina Ferreira e chegaram a apresentar em dupla. Desde então, tem somado programas ao seu currículo. O ano passado foi muito positivo para o apresentador, que conduziu ‘First Dates’, ao lado de Fátima Lopes, e ‘Like Me’, com Luana Piovani.