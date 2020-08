Ruben Rua dança de forma sedutora para Cristina Ferreira

A carregar o vídeo ...

Ruben Rua dança para Cristina Ferreira

Ruben Rua e Cristina Ferreira têm estado a aproveitar ao máximo as férias a bordo de um iate.O modelo e a apresentadora não se coíbem de partilhar os melhores momentos no Instagram com os seguidores e, os que têm chamado mais à atenção são os que surgem a dançar.Nas histórias do Intagram publicou um excerto. "", escreveu Cristina.