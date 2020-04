Ruben Rua deixa agência e está agora por conta própria

Apresentador terminou parceria de 15 anos com elite. “a saída não afetou relações”

11 abr 2020 • 22:42

Em janeiro,de 33 anos, decidiu abandonar a agência Elite, ao fim de 15 anos, e está agora por conta própria. "Estava envolvido em vários projetos e tive de fazer escolhas, não conseguia acumular tantas funções. Foi conversado em julho e saí da equipa como consultor. No início deste ano, decidi abandonar a Elite como agenciado", explicou à ‘Vidas’.A decisão não beliscou em nada a amizade com Hélio Bernardino, diretor da agência.O futuro profissional do rosto da TVI está agora exclusivamente nas suas próprias mãos: "Decidi ficar a trabalhar sozinho, foi uma escolha minha. Achei que o meu caminho como agenciado tinha chegado ao fim. Para já continuo sozinho", completou entusiasmado.