Ruben Rua desaba em direto ao saber da morte de antigo professor: "Nunca o procurei"

A carregar o vídeo ...

Apresentador tinha carinho especial por docente da escola primária.

dedicou uma publicação ao 'menino dos seus olhos', através das redes sociais

Ouvi falar do professor Luís dezenas de vezes nas nossas conversas. Quando a equipa do Goucha o convidou para o programa disse-lhes que tinham de encontrar o Luís. Ontem soube que o professor tinha morrido no ano passado e que seria a filha a dar a notícia."



"Percebemos todos a importância do Luís. Nunca o Rúben precisou tanto deste abraço", completou.



(Re)Veja o momento emocionante!

