Ruben Rua em iate com Cristina Ferreira após fim de relação

A aproveitar os últimos dias de férias a bordo de um iate de luxo, na região de Ferragudo, no Algarve, Cristina Ferreira elegeu uma companhia especial. Pela primeira vez, Ruben Rua encontra-se a desfrutar de alguns dias de descanso na companhia da apresentadora, o que evidencia o ambiente de união e cumplicidade entre os dois.Apesar de preferirem manter a discrição durante os primeiros dias de férias, as fotografias publicadas no mesmo local nas redes sociais acabaram por denunciar a estadia de Ruben no iate, que mais tarde a apresentadora veio a confirmar."Das pessoas que mais gosto na vida. A dias de começar o desafio da minha vida é a energia e a felicidade que fazem a diferença", escreveu a estrela na legenda de uma publicação em que surge num ambiente de diversão com o manequim e dois amigos em comum.As férias com Cristina Ferreira acontecem numa altura em que Ruben Rua terminou o namoro com Amanda Amorim e encontra-se novamente solteiro. O modelo e apresentador eliminou as fotografias nas redes sociais denunciando assim o final da relação, que atravessava momentos conturbados devido à distância, uma vez que a jovem se encontra a viver no Canadá e o casal não estava junto desde fevereiro.Recorde-se que a relação íntima de Cristina Ferreira e Ruben Rua já despertou diversos rumores de um envolvimento romântico e ambos confirmam a "química" que os une.