Ruben Rua exibe carro novo e é criticado pelos fãs: "A Tininha das feiras paga"

Os admiradores manisfestaram-se de forma negativa, acusando o ex-modelo 'de viver às custas' da nova diretora de Entretenimento e Ficção da TVI. "Cristina diz a verdade, deste uma ajudinha...", atirou uma fã. "Ruben admite lá... Andas envolvido sexualmente com a tua chefe? É que não és muito bom profissional", criticou outro.





O rol de criticas continuou na caixa de comentários. "A Tininha das feiras paga", pode ler-se ainda.





Na produção que fizeram para a revista "Cristina", o modelo e a apresentadora protagonizaram uma sessão bastante sensual.





A irmã do rosto do programa 'VivaVida', Filipa Rua, também contribuiu para a polémica. "Quem te viu no meu Boguinhas e quem te vê".



Até ao momento, Ruben Rua manteve-se em silêncio em relação aos comentários mais duros de que foi alvo.