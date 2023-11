Ruben Rua fala sobre o desejo de ser pai

Ruben Rua esteve presente no lançamento do livro de Fernanda Serrano, na quarta-feira, 15 de novembro, dia do aniversário da atriz e revelou que está numa fase feliz a nível profissional.Já no que diz respeito ao nível pessoal, o apresentador da TVI, de 36 anos, não dá a entender se está comprometido ou solteiro. Independentemente disso, o modelo conta que tem o desejo de abraçar a parternidade, mesmo não tendo planos ou sentido pressão para tal.Quando questionado como se imagina quando tiver 50 anos, o colega de Maria Cerqueira Gomes respondeu:, atirou Ruben Rua em tom de brincadeira., começou por dizer o apresentador de forma mais séria.O apresentador do programa 'Em Família', da TVI colocou a pergunta de outra forma e respondeu., rematou Ruben Rua.