Ruben Rua faz confissão inédita: “Perdi a virgindade com 17 anos na praia”

15:03

Ruben Rua juntou-se a Manuel Luís Goucha na apresentação do ‘Você na TV’ da TVI, esta quinta-feira, para celebrar as últimas emissões do programa matinal, que irá chegar ao fim já este mês, após 16 anos na antena do canal. Assim que entrou em estúdio, Goucha perguntou ao modelo onde estava há 16 anos.

"Há 16 anos, tinha eu 17 anos, estava seguramente na escola e isto nem sequer era um sonho nessa época", começou por explicar.

Num momento animado da conversa, o modelo acabou por falar um pouco sobre a adolescência e fez uma confidência. "Essa idade foi marcante para mim, pois perdi a virgindade com 17 anos", contou, provocando risos ao apresentador. Mas a conversa não ficou por aqui e o amigo de Cristina Ferreira acabou por revelar o local onde tudo aconteceu: "Na noite de S. João, na praia".