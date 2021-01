Ruben Rua: “Há quem considere que o que tenho é por ser ‘namorado’ da Cristina”

Vários meses após o seu regresso à TVI, Ruben Rua, de 33 anos, fartou-se das críticas ao seu desempenho e decidiu quebrar o silêncio. “Um regresso meritório para muitos, um crescimento horizontal para outros. Há quem ache que posso vir a ser um grande apresentador, há quem considere que tudo o que tenho até ao dia de hoje é uma consequência de ser o ‘namorado’ da Cristina”, escreveu nas redes sociais.





Preocupado em provar o seu valor à frente das câmaras, o portuense referiu algumas conquistas profissionais. “A dança do barco supera o meu ímpar trajeto na moda, o meu curso de Comunicação na Universidade Nova de Lisboa, e até, o meu trajeto televisivo construído nos últimos cinco anos, alguns deles quando a Cristina se encontrava numa outra estação televisiva”. No entanto, Ruben reconhece que foi a nova diretora de Entretenimento e Ficção do quarto canal a responsável pelo seu regresso à antena - após ter terminado a exclusividade em maio passado. “A Cristina deu-me a oportunidade e eu serei sempre grato por isso. Cabe-me a mim agarrá-la ou não”.