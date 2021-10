Ruben Rua indignado com comentários "desagradáveis" de Joana Marques

"Só avisar o Arrumadinho, caso queira de certa forma insultar-me como Ruben Rua, que espere por amanhã, que ainda vem a segunda parte e depois insulta tudo de uma vez"

está em guerra com, responsável pela rubrica 'Extremamente Desagradável', da Rádio Renascença. Tudo aconteceu esta terça-feira, 12 de outubro, quando a humorista brincou com a entrevista que o apresentador da TVI deu a João Paulo Sousa e Ana Martins.Durante a conversa na Rádio Comercial, Ana Martins disse que havia "muita gente com vontade de raptar os seus abdominais". Ruben Rua não gostou da descrição e defendeu-se., disse.Joana Marques brincou com a resposta do comunicador da TVI.A humorista voltou a recordar um outro excerto da entrevista em que Ruben Rua refere que se preocupa em ter foco nas suas ações ao longo do dia.Joana Marques voltou a ironizar com as respostas de Ruben Rua.Outro momento que Joana Marques destacou foi quando João Paulo Sousa queria referir-se ao convidado com um adjetivo, mas hesitou., questionou Ruben Rua., confessou o locutor. Joana Marques confessou que foi um "bom momento de rádio".Depois de ter ouvido a rubrica 'Extremamente desagradável', Ruben Rua mostrou o seu desagrado nas suas redes sociais.Esta quarta-feira, o protagonista da rubrica de Joana Marques foi Ricardo Martins Pereira por causa da entrevista que deu a Júlia Pinheiro. A humorista acabou por falar dos ataques que recebeu do apresentador da TVI.