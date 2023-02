Ruben Rua junta Cristina Ferreira e namorada no mesmo restaurante

11 fev 2023 • 16:45

Ruben Rua comemorou 36 anos no passado dia 8 de fevereiro, mas só agora reuniu algumas das pessoa mais próximas para festejar. E, nesse jantar, saltou à vista a presença da namorada, a modelo sueca Malin Svensson, e de Cristina Ferreira, "patroa" da apresentadora e tantas vezes apontada como a mulher que conquistou o apresentador da TVI.Curiosamente, no dia do aniversário de Ruben Rua, Cristina Ferreira escreveu-lhe um bonito texto, onde se destacavam frases comoouApesar desta relação forte, o coração do apresentador parece bater de outra forma pela modelo sueca.