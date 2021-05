Ruben Rua leva reprimenda de Cristina Ferreira

Ruben Rua integrou o leque de 100 jurados do ‘All Together Now’ (TVI)

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Cunha

Há muito que Cristina Ferreira se assume como uma mulher de superstições. Um dos rituais que cumpre religiosamente em todos os programas que conduz, sejam gravados ou em direto, é divulgar o visual escolhido escassos minutos antes do início da emissão.Esse ritual foi quebrado no domingo antes da gala do ‘All Together Now’ (TVI) por Ruben Rua, que inesperadamente decidiu partilhar uma fotografia ao lado da amiga e patroa ao final da tarde.O nortenho acabou por desvendar o look de Cristina Ferreira por volta das 19h, algo que irritou a apresentadora e que lhe valeu uma reprimenda em público. "O Ruben Rua hoje publicou esta foto às 19h. Quase que o matei. Bodyguard [Segurança] que é bodyguard guarda as informações até ao fim. O que me ri depois", escreveu Cristina Ferreira como legenda da fotografia da polémica.Apesar da falha e da chamada de atenção em público, o apresentador reagiu em tom de brincadeira evidenciando a cumplicidade com Cristina: "Tão verdade como ser para sempre teu bodyguard; always with you [sempre contigo]."O programa de Cristina voltou a ficar aquém das expectativas e perdeu frente ao rival Ljubomir. A SIC foi líder com 21,4% de share, face aos 16% da TVI.