Ruben Rua mostra-se indiferente às críticas: "Nunca os cães ladraram tanto"

Nunca a caravana andou tão rápido".



No passado dia 8, a propósito do seu aniversário, Cristina Ferreira não lhe poupou elogios.



"Há anos que sabemos tudo da vida um do outro. O PARA SEMPRE instalou-se nas nossas vidas por sabermos que é inabalável e inegociável a nossa amizade", escreveu no Instagram, acrescentando: "Amo-o até nas suas imperfeições. Somos um do outro numa história que só nós conhecemos. Para lá de todas as especulações. Hoje ficamos iguais na soma 3+4 é igual a 4+3 e eu só desejo que cumpra todos os sonhos do mundo. Eu sei que podes ser tudo. O tudo que quiseres".



Os dois têm-se mostrado cada vez mais próximos e as críticas não os inibem de mostrar o que sentem um pelo outro.

Ruben Rua tem ganho cada vez mais projeção na antena da TVI, no entanto, não se livra das críticas dos seguidores.Desde o seu regresso ao pequeno ecrã, em setembro, com a chegada de Cristina Ferreira, o antigo modelo tem sido acusado de ter sido beneficiado devido à sua relação de proximidade com a atual diretora de Ficção e Entretenimento da estação de Queluz de Baixo.Nas redes sociais, o apresentador de 'VivaVida' deixou um recado e deu a entender que não se tem deixado abalar pelos comentários negativos.