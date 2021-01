Ruben Rua mostra-se rendido a Sofia Ribeiro em direto: "Continuas em excelente forma"

Ao longo de meia hora lado a lado, o apresentador manteve-se sempre atento à ex-mulher, auxiliando-a ao sentar-se e ao servi-la. Durante a conversa, Ruben fez várias referências ao passado.O primeiro desafabafo partiu de uma provocação de Maria Cerqueira Gomes.O ambiente de brincadeira foi tal que o ex-modelo espicaçou Sofia, devido à sua ligação à comida.A atriz reagiu entre risos:Ruben justificou-se logo a seguir.Aquando da revelação do segredo da ex-mulher, o rosto do 'VivaVida' voltou a provocar gargalhadas.Maria Cerqueira Gomes provocou o parceiro televisivo ao lembrá-lo do seu segundo nome - Rafael - e deu a deixa à estrela das novelas para responder ao 'ex'. "Também lhe correu bem".Recorde-se, Sofia Ribeiro e Ruben Rua namoraram durante dois anos. Casaram em setembro de 2011. O enlace durou apenas quatro meses.