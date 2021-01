Ruben Rua nega "crescimento horizontal" e faz promessa a Cristina Ferreira: "Irei continuar a dar o melhor"

"Senti a necessidade em escrever o que me vai na alma. Adiei várias vezes esta partilha e em outros tantos momentos pensei que nunca o iria fazer. (...) Não quero permanecer num silêncio com características de cobardia, à imagem dos que todos os dias me atacam de forma desinformada, gratuita e ignorante."

Ruben Rua, de 33 anos, quebrou o silêncio após uma onda de críticas negativas nas redes sociais. Vários seguidores apontaram o dedo alegando falta de talento e favorecimento por parte de Cristina Ferreira. Indignado, o apresentador escreveu uma longa missiva, no Instagram, a defender-se dos ataques.

O rosto do 'VivaVida' referiu que tem sido constantemente colocado em causa, desde o regresso à TVI, promovido pelas mãos da atual diretora de Entretenimento e Ficção do canal.

"Meritório para muitos, um crescimento horizontal para outros. Há quem ache que posso vir a ser um grande apresentador, há quem considere que tudo o que tenho até ao dia hoje é uma consequência de ser o "namorado" da Cristina."









A carregar o vídeo ...

Ruben Rua em dança divertida com Cristina Ferreira a bordo de barco de luxo





Quanto ao alegado favorecimento dado pela amiga especial, acionista minoritária da Media Capital - que detém 2,5% de acções da empresa - o ex-modelo nega-o, agradecendo as várias oportunidades que tem tido.

"Serei sempre grato. Cabe-me a mim agarrá-las ou não."



Sobre os duros ataques de quem tem sido alvo ao longo dos últimos meses, o portuense revelou-se magoado.



Gosto de despertar emoções e opiniões. Pior do que gostarem ou não de mim, é ser indiferente. Toda a gente tem o direito de me considerar um melhor ou pior profissional, achar que eu tenho mais ou menos jeito, num dia mais certo e noutro menos bom. O público é soberano na profissão que escolhi, isso é indubitável."



Embora abalado e triste, Ruben Rua prometeu manter o foco.



"Irei continuar a dar o meu melhor. Quem me acompanha, segue e conhece sabe que não sei viver ou trabalhar de outra forma. Não sei onde irei chegar mas sei que será sempre um percurso honesto onde a chave do sucesso é o trabalho. É a única que conheci até hoje", completou.



A amiga especial Cristina Ferreira não demorou a reagir às palavras e mostrou-se solidária. "