Ruben Rua no 'Programa da Cristina' após terminar contrato com a TVI

Cristina Ferreira cumpriu o desejo de levarao seu programa da SIC: Ruben Rua.Após terminar o contrato com a TVI, o apresentador não resistiu a visitar a amiga de longa data na SIC foi o convidado especial desta quarta-feira, 27 de maio. Sem contrato de trabalho atual, Ruben Rua visitou pela primeira vez "casa" da amiga especial.Ao longo dos últimos anos, Ruben Rua e Cristina Ferreira sempre mantiveram uma grande relação de amizade e cumplicidade, tendo já sido apontado um romance.revelou Cristina Ferreira visivelmente feliz por receber o amigo no seu programa.

Foi há quatro anos que Cristina e Ruben iniciaram uma grande amizade que continua a dar frutos. Ao longo de uma conversa intimista sobre o percurso profissional e pessoal, a apresentadora fez questão de salientar o carinho que sente por Ruben.



Com um futuro incerto, Ruben mantém o desejo de continuar a fazer televisão e não descarta a hipotese de abarçar desafios antigos na área empresarial.

"Já te disse várias vezes, és das pessoas mais importantes da minha vida, porque são poucos aqueles que considero importantes, que me fazem diferença, que me acrescentam alguma coisa. Chamaram-te muitas vezes o 'menino da Cristina' porque eu sei que fui eu que te pus ali, que te dei palco, não fiz mais nada para além disso. Foste tu, sozinho, que foste conquistando as tuas oportunidades. Acho mesmo que a televisão tem espaço para ti, espero que ela reconheça isso", disse Cristina sem medos de assumir a forte relação.

Ruben agradeceu as palavras e referiu o quanto Cristina é importante na sua vida, afirmando mesmo que esta é "uma referência" para si: "Agradeço por tudo também. Gosto muito de ser o teu menino, não me esqueço que foste tu que me colocaste lá, irei a vida toda agradecer-te tudo".