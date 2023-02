Ruben Rua

08 fev 2023 • 20:51

Para assinalar o seu 36.º aniversário (quarta-feira), Ruben Rua partilhou na sua página do Instagram um vídeo com várias situações por si vividas nos úlitmos anos nos mais diversos locais: viagens, discotecas ou televisão. Entre as várias imagens não passou despercebido a ninguém o momento em que o apresentador da TVI surge numa praia completamente... nu.