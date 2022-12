Ruben Rua passa Natal em casa dos pais e leva nova namorada

Ruben Rua e Malin

01:30

Ruben Rua vai passar o Natal no Porto, com os pais, mas desta vez leva consigo Malin Svensson, a nova namorada. "Em princípio, vai comigo para o Porto. Quando passamos rodeados daqueles que amamos – como, aliás, sempre passei até agora, com a minha família – o Natal é sempre melhor", disse aoEspecialista em reiki e instrutora de ioga, amante de surf e de viagens, conforme se pode constatar no seu perfil na rede social Instagram, Malin Svensson tem 32 anos, é sueca, mas há mais de 12 anos que deixou o país de origem e tem vivido entre Lisboa, Bali (Indonésia), Ibiza e Miami.Ruben e Malin conheceram-se há 13 anos, em Portugal, quando ambos eram manequins. Esta é a primeira vez que o apresentador assume uma relação desde o fim do seu casamento com Sofia Ribeiro, em 2012.