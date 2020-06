Ruben Rua perde contrato de seis mil euros por mês

Apresentador foi uma das vítimas da crise financeiras resultante da Covid-19 e não renovou com a TVI.

05 jun 2020 • 13:08

Ruben Rua já tinha dado a entender que estava disponível para trabalhar em qualquer canal ao ir, pela primeira vez, ao 'Programa da Cristina' , na SIC, na semana passada.Sabe-se agora que o apresentador perdeu o contrato de exclusividade com a TVI, que lhe garantia todos os meses um valor de seis mil euros, devido à crise financeira provocada pela pandemia. "", revelou uma fonte do canal à revista 'TV Guia'.Ruben estava a apresentar o 'Somos Portugal', no entanto, o programa continua suspenso. "".