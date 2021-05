Ruben Rua provoca Cristina Ferreira com encontros

e alimentar os rumores sobre os encontros secretos que mantêm entre Lisboa e a Ericeira, perto do local onde Cristina mora.Além da vida profissional na TVI, os dois apresentadores desfrutam de vários momentos na intimidade e muitos dos dias de folga são passados juntos.Recentemente, Ruben Rua divulgou um novo vídeo nas redes sociais em que provoca Cristina Ferreira, convidando a nova patroa da TVI para falar da sua noite. "", atirou o apresentador, referindo-se ao penteado. "", respondeu Cristina envergonhada, sem esconder o sorriso.Ruben insistiu e fez questão de alimentar a brincadeira para a câmara do telemóvel: "." Cristina respondeu: "", respondeu a apresentadora entre risos.Contudo, na mesma manhã, Ruben publicou um novo vídeo na praia da Ericeira, que a apresentadora frequenta por ser perto da sua casa. Certo é que o apresentador reside em Lisboa, a cerca de 40 km, e opta por se deslocar para a zona da moradia da patroa para terem mais privacidade e estarem longe dos olhares indiscretos. Os dois têm passado mais tempo juntos e já não escondem a cumplicidade, alimentando as brincadeiras sobre os encontros secretos que mantêm.