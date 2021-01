Ruben Rua responde às perguntas dos fãs sobre relações amorosas: "Quem gosta mesmo sente cíumes"

No plano profissional, o modelo tem-se afirmado na televisão e não esconde que o gosta de fazer: "Amo fazer televisão".

O manequim falou ainda do desejo de ser pai. "Projetas ser pai um dia?", perguntou um fã. "Verdade. Gostava de ter uma família". Sem receios, Ruben revelou que é muito romântico: "Muito".

recorreu às redes sociais, esta terça-feira, dia 26 de janeiro, para responder a algumas perguntas dos seguidores. No novo desafio do Instagram, 'Verdade ou Mentira', o apresentador do 'VivaVida' da TVI esclareceu algumas dúvidas dos fãs e admitiu ser uma pessoa ciumenta., questionou um internauta., afirmou.Natural do Porto, o manequim revelou um dos seus maiores sonhos: