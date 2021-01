Ruben Rua revela insegurança e medo com críticas constantes na TV

01:30

Carolina Cunha

O regresso de Ruben Rua à TVI pela mão da amiga Cristina Ferreira tem motivado uma série de críticas à sua prestação. O apresentador assume-se como “inseguro” e confessa que assiste aos comentários negativos com grande mágoa e tristeza. “A minha opinião é a de que houve um coro de críticas duras, maldosas e feias que me magoaram e que magoaram as pessoas que gostam de mim”, afirmou Ruben numa conversa com Goucha, em que confessou que não consegue ficar indiferente aos comentários negativos de que é alvo.