Ruben Rua revoltado com brincadeira de humorista

01:30

Ruben Rua não gostou de ser alvo das piadas de Joana Marques na rubrica ‘Extremamente Desagradável’, da Renascença. A humorista brincou com a entrevista que o apresentador da TVI deu à Comercial, no programa ‘Era O Que Faltava’. Nesta, Ruben não gostou que tivessem dito que havia “muita gente com vontade de raptar os seus abdominais”. E acrescentou: “Estava a ouvir atentamente a minha descrição [feita pelos apresentadores do programa]. (...) Às vezes, entristece-me. Até acho redutor essa definição de ‘Ah, é giro e tem um corpo simpático’. ‘Por isso é que era modelo e foi raptado... Ah, porque se calhar a Cristina achou que poderia… Ah, se calhar era namorado e colocou-o lá’”, afirmou o ex-modelo.



Na sua rubrica, Joana Marques brincou com a indignação do apresentador. “Calma, Ruben. Eles só elogiaram os teus abdominais. (…) Ninguém falou na Cristina Ferreira. Parece aqueles miúdos que se entregam logo”. Descontente, Ruben recorreu às redes sociais para mostrar o desagrado com as palavras da humorista. “Os limites do humor são discutíveis, os da educação seguramente que não”. Ontem, Joana acusou-o de a ter “insultado”. O CM tentou obter uma reação do apresentador, mas este não respondeu até ao fecho da edição.



