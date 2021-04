Ruben Rua sobre Cristina Ferreira: "Ela é única"

Rúben Rua, Cristina Ferreira

19:41





Podes ser alguém que tecnicamente é brilhante, mas que depois não consegue pensar [televisão], criar conteúdos, fazer ligações, ler, perceber o que o telespectador quer ver…, e acho que ela é única nisso", afirmou.



Ruben Rua é um amigo especial de Cristina Ferreira. Apesar de não assumirem o namoro, os dois não escondem que nutrem um grande carinho um pelo outro. O apresentador da TVI foi entrevistado para o programa da RFM 'Cara Podre' e a relação especial com a diretora de Entretenimento e Ficção do canal de Queluz de Baixo foi tema de conversa.Daniel Fontoura e Rodrigo Gomes tentaram perceber o que era o melhor e o pior de trabalhar com Cristina Ferreira. Ruben Rua desmanchou-se em elogios para falar sobre a amiga.Apesar de considerar a sua amiga uma "uma constante referência", um "exemplo" e uma "líder", não esconde que Cristina Ferreira é exigente.