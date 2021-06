Ruben Rua vai de férias com nova amiga e deixa fãs de Cristina Ferreira em alerta

. Embora o apresentador mantenha a ligação especial fora dos holofotes da fama, através das suas redes sociais são vários os sinais de que poderá estar a viver uma fase feliz no que toca ao amor.Depois da emissão de 'Joga Portugal', na TVI, no sábado,. Nas suas redes sociais, Ruben Rua mostra-se encantado com a região.Esta ligação entre Ruben Rua e Cristina Margarida Mantas deixou os fãs de Cristina Ferreira em alerta. Há muito que se fala de uma ligação especial entre os apresentadores da TVI e, por isso, temem que este namoro arruíne a amizade e a cumplicidade especial entre os dois.Recorde-se que o último relacionamento assumido de Ruben Rua foi com Amanda Amorim, mas a distância ditou o fim do romance, em 2020.