Rúben Semedo de novo na mira da justiça

O defesa-central do Olympiacos, na Grécia,Segundo a imprensa grega, a vítima foi inquirida pela Direção de Proteção de Menores, da Polícia de Atenas, na sequência de uma queixa-crime contra o jogador e um empresário nigeriano, de 40 anos, que se encontrava no mesmo local. A jovem aceitou o convite para ir a casa do internacional português, local onde aconteceu o alegado crime., descreveu a jovem, que garante ter sido forçada a ter sexo. O relato da vítima conta com uma testemunha. Trata-se de uma amiga, de 16 anos, com quem a jovem esteve antes de seguir para casa de Rúben Semedo.Segundo a imprensa grega, a jovem vítima foi sujeita a testes médicos e de ADN e a mãe entregou às autoridades as roupas usadas pela filha na madrugada de sábado. O telemóvel da alegada vítima também já está nas mãos da Polícia. As roupas da cama e eventuais provas no local ficaram na posse das autoridades após perícias ao local.Apesar das duras acusações, Rúben Semedo reclama inocência e garante que tudo se trata de uma "cilada" por dinheiro., gritou o internacional português, aos jornalistas, à saída do tribunal, em Atenas. Segundo o advogado do jogador, a queixosa "jantou com as pessoas que denunciou" e, depois de sair de casa, mandou um SMS a Rúben com um "novo convite".A imprensa grega avançou ainda que a mãe do jogador viajou de Portugal para a Grécia para o apoiar numa fase em que o craque volta a estar envolvido numa polémica que põe em causa o seu futuro pessoal e profissional.Esta não é a primeira vez que Rúben Semedo está envolvido em problemas judiciais, tendo já cumprido cinco meses de prisão preventiva em Espanha. Foi detido em fevereiro de 2018 por suspeitas de sequestro, agressão e ameaças a um homem, em Valência, com uma arma ilegal. Acabou por ser condenado a cinco anos de pena suspensa, ficando proibido de entrar no país. O facto de ter cadastro na Justiça é uma condicionante no atual processo que enfrenta.Natural da Amadora e formado no Sporting, Semedo passou também pelo Reus, Vitória de Setúbal, Villarreal, Huesca e Rio Ave. Esteve ainda perto de assinar pelo Wolverhampton, treinado pelo português Bruno Lage, mas não lhe foi concedida a licença de trabalho em Inglaterra. É pai de uma menina.