Rúben Semedo quebra o silêncio e fala dos motivos que o levaram à prisão

Rúben Semedo, de 25 anos, foi o convidado especial da rubrica de Paulo Battista, do 'Você na TV', desta quarta-feira, dia 3 de julho. Um programa marcado por revelações inéditas do jogador que falou pela primeira vez dos motivos que o levaram à prisão onde esteve cerca de cinco meses. O craque esteve preso de fevereiro a julho de 2018, por alegadamente ter sequestrado, agredido e ameaçado um homem na sua residência, com uma arma ilegal.Na altura, o futebolista jogava no Villarreal e começou por contar os motivos que levaram à sua detenção:"Achava que podia fazer o que quisesse e que não haveria nenhum problema".Rúben contou que se envolveu em diversos desacatos em discotecas que frequentava com bastante regularidade e que os problemas se foram instalando na sua vida devido ao grupo de amigos de conheceu na cidade espanhola."Eu vinha muitas vezes a Portugal e eles [amigos] ficavam em minha casa ou ficavam com os meus carros. Eu confiava neles. Uma vez, pediram-me dinheiro emprestado e eu emprestei sem problemas. Foi em outubro, mais ou menos. Esteve três, quatro meses a enrolar-me", começou por contar.Os problemas começaram a surgir. "Estive com ele e disse-lhe que sabia que me estava a enganar. Descobri através de pessoas que tínhamos em comum. Disse: 'Ou me pagas ou eu chamo a polícia e denuncio-te'. Ele já tinha cadastro por burla a jogadores, tráfico de droga, várias coisas"."Dias depois cruzo-me com ele. Ele veio a minha casa para tentar falar. Eu exaltei-me e tivemos uma discussão. Ele pegou na ameaça que eu lhe fiz, foi à polícia e inverteu a história toda. Montou a história para ser eu o 'mau da fita'.", revelou.Rúben recordou os dolorosos meses na prisão e contou que "nas primeiras duas ou três noites não conseguia dormir". Ao fim de cinco meses o entrevistado de Paulo Battista trocou de advogado e conseguiu sair em liberdade condicional sob uma fiança de 30 mil euros.O jogador português assinou, há poucos dias, pelo Olympiacos e prepara-se para rumar à Grécia.