Rúben Vieira sofreu para conquistar Rita Ferro Rodrigues

Rúben Vieira, ou Ben, como é conhecido, é um dos homens do momento, depois de se ter estreado no programa Somos Portugal, da TVI, no último domingo.Foi uma das primeiras apostas de Cristina Ferreira para o entretenimento do canal. O antigo assistente de realização de O Programa da Cristina está a concretizar um sonho e conta com o apoio incondicional da companheira, Rita Ferro Rodrigues.Nas redes sociais, a apresentadora mostra-se radiante com as conquistas de Ben, com quem mantém uma relação há cerca de 14 anos.Mas nem tudo foi um mar de rosas. No início do namoro, Rita estava renitente., disse, em entrevista a Cristina Ferreira. Ben confirma que sofreu.Em 2014 a relação sofreu um abalo depois de uma jovem ter revelado que Rúben Vieira a assediou nas redes sociais. Mas hoje, tudo parece ter ficado para trás, e o casal vive momentos de felicidade.