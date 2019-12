Rui Andrade apoia irmã na luta contra o cancro

O cantor Rui Andrade falou, em direto durante a emissão do 'Programa da Cristina', na SIC, esta terça-feira, dia 17 de dezembro, sobre a luta que a irmã, Teresa Andrade, está a travar contra o cancro.A familiar de Rui foi diagnosticada inicialmente um cancro no ovário e ligou logo para o irmão. ", conta Teresa., revela ainda.Emocionado, Rui Andrade revelou que foi o primeiro a saber, e desabafou:O ator confessa que se viu confrontado com a realidade de que ", e com o medo de perder a irmã., confessou o ator.Aos 35 anos, Rui relembrou que já sofreu no passado com perda da avó e de uma tia. No entanto, agora, tem mantido a força para ser o grande pilar da irmã ao longo do doloroso processo que esta tem enfrentado, até quando chegou a altura de Teresa contar o problema de saúde ao resto da família.Apesar do sofrimento, Teresa Andrade mostra-se confiante da recuperação. "afirma.