Rui Bandeira confirma guerra familiar com Bárbara e Kasha

A carregar o vídeo ...

Cantor confirmou "atrito" familiar.

A mãe da artista chegou a protagonizar uma discusão acesa com o vocalista dos D.A.M.A. Agora foi a vez do pai confirmar a guerra que afastou a família., explicou o cantor em conversa com Júlia Pinheiro.Um dos pontos contra apontado pelos progenitores em relação ao romance a diferença de idades (13 anos).Bárbara Bandeira e Kasha mantiveram o namoro contra tudo e todos. Namoram há ano e meio.A jovem cantora deixou a casa dos pais o início do verão passado e passou a viver sozinha.