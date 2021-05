Rui Bandeira luta contra excesso de peso: "A comida era o único refúgio"

14:48

Siara Holanda, o cantor tem feito uma dieta acompanhado com exercício físico e os resultados já se começam a notar.





Há cerca de dois meses e muito devido à pandemia que estamos a viver, estava em casa numa rotina de sedentarismo puro! Entre sofá, mesa, cama, piano e sem poder exercer a minha profissão, a má alimentação e sem fazer algum exercício físico, fez com que chegasse a um excesso de peso, que até então nunca tinha chegado! A balança já marcava 96 quilos… Os problemas na saúde começavam a dar sinais… Colesterol alto… hipertensão e já para não falar do lado psicológico que estava mesmo muito em baixo! O desânimo e o desalento tinha tomado conta de mim! A comida era o único refúgio para saciar tanta desilusão com tudo o que estamos a atravessar!", começou por desabafar.



Siara Holanda fez o cantor mudar o seu estilo de vida para uma prática mais saudável. " Até que um belo dia… a minha mais que tudo Siara Holanda teve a excelente ideia de me encorajar a ir a um médico, fazer um check-up! Mesmo eu dizendo que não queria ir… mesmo assim ela foi persistente, insistiu comigo, tens de ir, nunca desistiu de me ajudar, percebeu que eu precisava mesmo de ajuda médica! No dia em que entrei no médico com ela… a desmotivação era grande! Notava-se no meu semblante e até no meu discurso com a médica! Ficou acordado que teria de ter uma vida mais saudável e que teria de mudar a minha alimentação, bem como ter de fazer exercício físico, para chegar ao meu peso ideal (76 quilos)", contou.



Passaram dois meses desde que se comprometeu a adotar um estilo de vida mais saudável e já perdeu deste então cerca de 10 quilos. "Hoje estou muito feliz por ter atingido 50% do meu objetivo! Ainda vou a meio da minha jornada e sei que não será fácil… Mas honestamente fico feliz por conseguir melhorar a minha saúde, a minha aparência e a minha auto-estima!", rematou.





recorreu às suas redes sociais para desabafar sobre a luta que tem vivido nos últimos meses. A pandemia conciliada com a falta de trabalho levou a que o pai de Bárbara Bandeira aumentasse de peso de forma exponencial. Impulsionado pela mulher,