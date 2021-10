Rui Bandeira surge com novo look deixando para trás penteado imagem de marca

Rui Bandeira decidiu cortar o cabelo comprido e colocar um ponto final num visual que já era imagem de marca.O novo look do cantor, de 48 anos, faz parte do videoclipe do single ‘Ciúme’, gravado na semana passada na ADAO - Associação Desenvolvimento Artes e Ofícios no Barreiro. “Uma mudança há muito desejada”, anunciou o pai de Bárbara Bandeira na sua página de Instagram, onde partilhou com os seguidores o novo corte.

“Espero que gostem desta nova etapa da minha carreira. Dia 15 de outubro (sexta-feira) trago novidades boas para vocês!”, anunciou ainda o artista.