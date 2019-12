Rui Costa namora no Dubai: Um amor que venceu barreiras

O antigo futebolista do Benfica Rui Costa juntou-se a João Félix e Cristiano Ronaldo na gala Globe Soccer Awards, que decorreu no Dubai, e também ele aproveitou a entrega de prémios para namorar.O antigo maestro encarnado fez-se acompanhar por Sandra Silva, a namorada com quem assumiu o amor em 2015, e que é sua amiga de infância.No início, o casal preferiu viver o romance em segredo, uma vez que em 2010 Sandra foi brutalmente espancada, na sua casa na Damaia, e recebeu ameaças de morte, alegadamente por motivos passionais.Devido aos ferimentos, acabou por estar dois meses internada. Na altura, corriam rumores de que Rui Costa se estava a separar da mãe dos filhos e que se teria apaixonado por Sandra.Agora, o amor venceu todas as barreiras iniciais e é vivido às claras e com orgulho por parte do ex-futebolista.Antes do relacionamento com a hospedeira Sandra Silva, Rui Costa viveu um casamento de 17 anos com a mãe dos dois filhos. O romance com Rute terminou há quase dez anos.