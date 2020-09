Rui do 'Big Brother' em noitadas com a irmã de CR7

25 set 2020 • 14:18

Considerado um dos concorrentes mais polémicos do ‘Big Brother - A Revolução’ (TVI),tem vários amigos famosos, entre eles Elma Aveiro. No verão do ano passado, a irmã mais velha de Cristiano Ronaldo conheceu o modelo e empresário de Oliveira do Hospital através do amigo Rúben da Cruz (DJ), durante uma viagem de ambos ao Funchal, na Madeira. Acabaram por se encontrar em várias saídas noturnas. A madeirense ficou rendida à simpatia do rapaz do Norte e chegou a declarar-se publicamente.Um sentimento partilhado pelo agora participante do reality show da TVI., assinalou o jovem nas redes sociais.Segundo apurou a ‘Sexta’, Elma ficou desapontada com a entrada de Rui no ‘Big Brother - A Revolução’. Chegou até a removê-lo das suas contas nas redes sociais, mas decidiu manter as publicações ao lado do jovem empresário. Esta não é a primeira vez que as irmãs de Cristiano Ronaldo são surpreendidas com a participação de pessoas próximas em programas de televisão. Katia Aveiro esteve, até, envolvida numa polémica.