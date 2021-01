Rui Maria Pêgo contra encerramento de espaços culturais: "Haverá pobreza, fome e pessoas a ficar sem casa"

"Os protocolos para ir ver espetáculos em 2020 eram apertados. Distância,

diferentes para sair, desinfeção, e o público, irrepreensível, a seguir normas. Obrigado. Muitos de vocês viram vários: de teatro, de dança, de música, ou de

Muitas correntes de ar para

recorreu às redes sociais, esta quarta-feira, para expressar a sua revolta contra o encerramento dos espaços de Cultura no país. O comunicador manifestou a sua indignação perante as medidas anunciadas pelo primeiro-minitrosobre o confinamento obrigatório, que entrou em vigor esta sexta-feira.O filho decomeçou por recordar a peça de teatro da qual fez parte, em plena pandemia:, continuou.O radialista não compreende como igrejas continuam abertas e os principais jogos de futebol não são cancelados.No final do desabafo, Rui Maria Pêgo alertou para os problemas futuros que irão surgir como consequência da paragem no mundo do espectáculo., rematou.