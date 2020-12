Rui Maria Pêgo encanta seguidores com fotografia da infância: "Estás igual"

Apresentador partilhou uma imagem divertida com os seguidores nas redes sociais.

15 dez 2020 • 15:36

Rui Maria Pêgo fez as delícias dos seguidores ao partilhar uma fotografia da infância, esta terça-feira. Na imagem, o filho de Júlia Pinheiro surge a morder um gelado, na praia.

Segundo o animador de rádio, o retrato antigo traduz o seu "humor do dia".

A fotografia encantou os seguidores e depressa a caixa de comentários se encheu de elogios.

"Porra, faço uma t-shirt", "Bebé lindo", "Que fofinho", "Doce", "Opá e essas bochechinhas? Só apetece encher de beijos", são alguns dos comentários que se podem ler. As semelhanças de Rui Maria Pêgo com as que tem atualmente também foram evidenciadas pelos fãs: "Estás igual".