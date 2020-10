Rui Maria Pêgo: "Inaceitável que as pessoas sejam perseguidas por ser quem são"

Rui Maria Pêgo e Manuel Luís Goucha

30 out 2020 • 18:13

Rui Maria Pêgo é o próximo convidado de Manuel Luís Goucha no programa 'Conta-me'. A entrevista será emitida este sábado na TVI, no entanto, o filho de Júlia Pinheiro já revelou alguns excertos, onde se persegue que o tema do preconceito será abordado.", disse Rui Pêgo.O seguidores do radialista mostraram-se curiosos com a entrevista e deixaram-lhe mensagem de apoio.