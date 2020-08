Rui Maria Pêgo revela que já sentiu espíritos: “Senti uma vibração estranhíssima”

Rui Maria Pêgo marcou presença no 'Você na TV', na manhã desta segunda-feira, dia 17 de agosto. À conversa com Maria Botelho Moniz, que se encontra a substituir Manuel Luís Goucha durante as suas férias, o radialista revelou que já sentiu espíritos.

A situação aconteceu durante uma viagem aos Estados Unidos com a apresentadora: "Fomos visitar a casa do Elvis Presley, um sítio mítico, onde há uma espécie de altar. (…) Quando eu entrei, comecei a sentir os meus cabelos todos a levantarem-se na nuca . Normalmente quando sinto estas coisas fico com vontade de chorar", começou por dizer.

"Eu senti a mãe do Elvis Presley, eu acho que era a mãe…senti um aroma. Eu senti uma vibe (vibração) estranhíssima e de resto, quem está a ver sabe que já sentiu isto em alguma casa ou outro sítio (…) Portugal tem muitas histórias e muitas pessoas que sentem coisas", revelou.

