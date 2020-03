Rui Moreira vive novo amor Político voltou a encontrar a paixão, aos 63 anos, e vive dias de felicidade ao lado de Vírgina Revilla.

Rui Moreira e Vírgina Revilla

Carolina Cunha

Aos 63 anos, Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, voltou a encontrar o amor. A eleita do coração do político é Virgínia Revilla, uma executiva, nascida na República Dominicana, que cresceu em Cascais e atualmente trabalha na empresa de media WinWorld, em que assume funções ligadas à criação de conteúdos, eventos e projetos de múltiplas plataformas.

‘Biris’, como é carinhosamente tratada pelos amigos mais próximos, tem sido o principal pilar de Rui Moreira. No que diz respeito ao relacionamento, que dura desde o ano passado, tem sido vivido com bastante discrição e tranquilidade por parte do casal que, apesar de não esconder o romance, opta por vivê-lo de forma recatada.

Em eventos públicos, que frequentam com alguma regularidade, é notória a cumplicidade existente entre Rui Moreira e Virgínia Revilla. Também nas redes sociais, o autarca e a companheira não se coíbem de partilhar várias fotografias em comum, evidenciando a relação sólida e feliz.

Recorde-se que o relacionamento mais conhecido de Rui Moreira foi com a relações públicas Bárbara Taborda, que terminou em 2014. No passado, Rui Moreira foi casado com Maria João Santos Silva Gonçalves e com Maria Cristina Pinheiro, tendo um filho de cada relação: Gonçalo, de 38 anos, e David, de 27.n

