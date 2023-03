Rui Oliveira critica TVI: "Que tipo de televisão permite estes gestos?"

"

'não havia necessidade!' Espero que o diretor geral da TVI veja", escreveu na legenda do vídeo do referido momento.





Rui Oliveira criticou o comportamento que dois apresentadores do 'Somos Portugal' tiveram em direto no passado domingo, dia 26 de março.Na emissão do programa de domingo à tarde da TVI, Fanny Rodrigues desafiou Idevor Mendonça, novo apresentador do canal de Queluz de Baixo, para fazerperante as câmaras.O comunicador não pensou duas vezes e fez a sua ginga (movimento das ancas). Rui Oliveira, novo apresentador da CMTV, não hesitou em deixar a sua opinião, nas redes sociais, sobre o ocorrido.