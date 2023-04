Rui Oliveira fala sobre a vida íntima com Manuel Luís Goucha

A curiosidade foi tanta que Teresa Guilherme, uma das comentadoras do formato, não hesitou em perguntar a Rui Oliveira sobre a sua vida íntima. "Tu és a única pessoa casada aqui nesta mesa e então? O sexo com o Manuel Luís, como é que é?", perguntou a comentadora.



"Funciona muito bem. Há qualquer coisa que funciona entre nós: há amor e há sexo, não precisamos de testosterona. É quando nos apetece", respondeu o apresentador.



Maya decidiu também brincar com o parceiro. "Nem que seja uma vez por ano", disse divertida.





Esta madrugada, de 27 de abril, no 'Noite das Estrelas', da CMTV, conduzido por Maya e Rui Oliveira, foram comentados vários temas do mundo do social, incluindo as mais recentes declarações de