Rui Oliveira faz esquecer amor antigo de Goucha

Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira

Foto: Fernando Branquinho

07 jan 2021 • 14:10

Juntos há mais de 21 anos, Manuel Luís Goucha encontra em Rui Oliveira o seu pilar e equilíbrio. Antes de conhecer o atual companheiro, o apresentador revelou no programa ‘Conta-me’ (TVI) que teve um relacionamento de 11 anos, "" na sua vida, mas que, quando terminou, o deixou numa depressão.Momentos de dor que foram superados após conhecer Rui Oliveira, que conquistou o apresentador com a sua alegria. "", contou Goucha, que mantém uma relação à distância, entre Lisboa e o Alentejo, com o companheiro: "."O veterano da TVI recordou ainda na entrevista o momento em que assumiu a sua orientação sexual, antes de atingir a maioridade. Uma revelação que foi de imediato aceite pela mãe, que garantiu que "queria ver o filho feliz".