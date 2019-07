Rui Patrício casa-se em segredo em Cascais

Antigo guarda-redes do Sporting e a psicóloga disseram o ‘sim’ numa cerimónia discreta, apenas com a presença de familiares.

O guarda-redes da seleção nacional já é oficialmente um homem casado. Rui Patrício e a psicóloga clínica Vera Ribeiro disseram o ‘sim’ após cinco anos de namoro e dois filhos em comum.Numa cerimónia discreta, longe dos holofotes e de grandes multidões, o casal oficializou o relacionamento pelo registo civil, no passado dia 11 de julho, em Cascais.O momento íntimo foi apenas testemunhado pelos filhos do casal, Pedro e Eva, e alguns familiares próximos. Para a ocasião, o casal dispensou os tradicionais fatos de noivo e escolheu apenas o branco para trocar as alianças e fazer juras de amor eterno à beira-mar.Apesar de preferir manter a discrição sobre o casamento, Vera acabou por partilhar algumas imagens do grande dia: "Um amor eterno, duas almas, uma família cheia de amor", escreveu a mulher do jogador do Wolverhampton.