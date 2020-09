Rui Patrício descansa em Formentera com a família

31 ago 2020 • 14:25

Depois de gozar alguns dias de descanso em Portugal, na zona de Troia, Rui Patrício rumou a Formentera, uma das ilhas Baleares espanholas, para continuar as suas férias em família na companhia da mulher, Vera Ribeiro, e dos filhos, Pedro e Eva.Entre mergulhos, banhos de sol e muitas brincadeiras, Rui Patrício mostra ser um pai atento e dedicado aos filhos, que se mostram radiantes com as férias na ilha espanhola.Durante as próximas semanas, Rui deverá regressar aos treinos para iniciar a nova época desportiva.Recorde-se que, devido à pandemia de Covid-19, o craque esteve afastado do País durante vários meses. Assim que conseguiu viajar, aproveitou para visitar a família.