Rui Patrício faz tatuagem igual à da mulher por amor

01:30

Rute Lourenço

Juntos há seis anos e com dois filhos, Rui Patrício e Vera Ribeiro não se cansam de partilhar o sentimento que os une e, desta vez, decidiram mostrar a mais recente prova de amor: uma tatuagem igual. Nas redes sociais, a psicóloga e sexóloga decidiu partilhar uma fotografia em que é visível que tem a mesma tribal do que o marido no braço esquerdo. “Parceiros para a vida. Tatuagens iguais”, escreveu Vera, mostrando a inscrição igual à do guarda-redes do Wolverhampton, sem revelar o seu significado.









O casal está a desfrutar de uns dias de descanso na zona de Troia. Antes, passou por Formentera, Espanha, onde partilhou momentos ternurentos com os dois filhos.

Apaixonada, Vera Ribeiro mostra que o amor por Rui Patrício está mais firme do que nunca e partilha frequentemente declarações de amor ao companheiro, como aconteceu recentemente no seu dia de aniversário. “Tornas os meus dias do ano sempre especiais e com muito amor. O meu maior presente é o nosso tesouro”, escreveu a sexóloga nas redes sociais.