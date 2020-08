Rui Patrício proporciona festa de sonho ao filho

Rui Patrício regressou a Portugal para desfrutar de alguns dias de descanso na companhia da família. O guarda-redes do Wolverhampton, de Inglaterra, aproveitou ainda para celebrar o aniversário do filho, Pedro, que completou quatro anos no passado dia 12 de agosto.

De modo a assinalar a data, o desportista e a mulher, Vera Ribeiro, organizaram uma festa de aniversário para o filho. Nas redes sociais, a psicóloga partilhou vários registos do momento, incluindo pormenores da festa. "Um sonho tornado realidade! A festa de anos dos super heróis", começou por escrever.

Mas, nem a pandemia de Covid-19 que assola o mundo impediu a realização da festa. "Apesar do Pedro não poder receber todos os amigos como gostaria (tempos de Covid) teve a festa que tanto desejou. Um dia de super poderes! Meu super Pedro", disse.



Rui Patrício e Vera Ribeiro são ainda pais de Eva, de dois anos.

O jogador elegeu a zona da península de Tróia para passar férias com os que mais ama e entre mergulhos e banhos de sol, mostra que tem desfrutado da visita há muito aguardada, uma vez que esteve afastado do país durante vários meses devido à pandemia de covid-19.