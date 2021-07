Rui Patrício recarrega baterias em família no Algarve

Depois da saída da seleção nacional do Euro 2020, Rui Patrício juntou-se à mulher e aos filhos, que já se encontravam a desfrutar do bom tempo que se faz sentir em Portugal. O guarda-redes está no Algarve, onde tem recarregado baterias em família. Nas redes sociais, a mulher, Vera Ribeiro Patrício, tem partilhado vários momentos do descanso, dos quais fazem parte os inevitáveis jogos de futebol com os filhos e também uma noite de diversão em que as crianças estiveram a andar de carrinhos de choque. Depois das férias, o clã irá regressar a Inglaterra.O internacional português Pedro Gonçalves também já está a desfrutar dos tão desejados dias de descanso. Maldivas foi o destino escolhido pelo futebolista para namorar com Bruna Rafaela.

João Palhinha, do Sporting, decidiu-se por umas férias diferentes e está a descansar no meio da natureza, no Gerês. A seu lado tem a mulher, com quem deu o nó recentemente, Patrícia Palhares.