Rui Patrício pinta o cabelo à mulher na quarentena: "Quando a equipa está unida"

Wolverhampton nas redes sociais, onde partilhou o momento, encantada com o gesto do futebolista.



"Hoje teve de ser, o meu cabelo já estava a precisar de uma intervenção de um especialista", brincou a psicológica.



"O Rui cuidou de mim como sempre (como uma princesa). Não aceita mais marcações, nem vai seguir esta profissão, mas deixa o recado: se fizeres tudo com amor e focado, então será sempre feito na perfeição", escreveu ainda satisfeita com o gesto do marido e com o resultado final após o esforço do futebolista para a ajudar.



"A próxima é cortar as pontas e uma ou outra madeixa, vai pensando nisso", atirou Vera, que continuou a reagir com humor à situação que viveram nesta quarentena, na qual não pode recorrer ao cabeleireiro. Vera mostrou o resultado final e revelou-se satisfeita. "Cor perfeita", disse.





Os milhares de seguidores apreciaram o gesto de Rui Patrício. "Isso é que é ter mãos de ouro em qualquer desafio", "Que espetáculo de marido", "Grande marido sim senhor", "Que marido querido", foram algumas das mensagens deixadas na publicação de Vera Ribeiro.



